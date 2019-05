Milazzo, due componenti del medesimo gruppo nella stessa commissione, Nani:"vanno rimodulate"

Nella prima commissione, visti i nuovi assetti politici in Consiglio comunale a Palazzo dell' Aquila,il capogruppo di Sicilia Futura, Gaetano Nanì chiede che vengano riviste. "Due componenti del medesimo gruppo (Lega), Andaloro e Maisano, all' interno di una commissione cruciale per l' andamento amministrativo e politico dell' ente, per questo motivo si chiede l' immediata rimodulazione della Commissione con l' invito ai presidenti delle stesse a non convocarle in attesa di un riordino delle composizioni". La palla passa al presidente del consiglio Nastasi che adesso deve riunire i capigruppo per procedere all' azzeramento e alla ricomposizione delle commissioni ovviamente in tempi rapidi visti gli argomenti sopratutto in tema di bilancio all' ordine del giorno.