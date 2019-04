MILAZZO: nota stampa del consigliere di Sicilia Futura Nanì, sui Piani demaniali

Il consigliere comunale Gaetano Nanì è intervenuto con una nota a proposito del nuovo decreto emesso dall’assessore regionale Cordaro che in materia di concessioni demaniali introduce numerose novità per favorire le assegnazioni.

L’esponente di “Sicilia Futura” ritiene sia fondamentale fare chiarezza alla luce delle novità che sono venute fuori e che rivestono notevole importanza per il territorio mamertino e per il suo ruolo turistico. «È utile comprendere – sottolinea Nanì – se quando verrà attuato questo decreto occorrerà prevedere una modifica al Pudm in consiglio comunale per prevedere nuove strutture. Anche perché è chiaro che il decreto oltre a semplificare le procedure per il rilascio delle concessioni, riduce da 100 a 25 metri la distanza minima fra le concessioni. Ciò significa dunque la possibilità di realizzare più lidi. Inoltre risulta ora aumentato per gli stabilimenti balneari lo spazio che può essere concesso, da 3000 a 5000 metri quadrati, consentendo la possibilità del rilascio di autorizzazione per superfici ridotte non inferiori a 150 metri quadrati”.