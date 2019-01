ARPA: avvisi di selezione per contratti a tempo determinato

Il Direttore Generale di Arpa Sicilia rende noto che gli avvisi di selezione per contratti a tempo determinato afferenti varie categorie e profili verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Arpa Sicilia, sotto la voce Trasparenza – “concorsi”- a far data dal 29.01.2019 in concomitanza con la pubblicazione del corrispondente estratto di avviso sulla GURI- 4a Serie Speciale Concorsi n. 8 del 29.01.2019.