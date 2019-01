Materia:"Con grande sgomento ho appreso poco fa la notizia della morte di Nino “Fiorello” Bucolo"

Con grande sgomento ho appreso poco fa la notizia della morte di Nino “Fiorello” Bucolo. E’ una brutta giornata, la scomparsa improvvisa di Fiorello sprofonda nel dolore tutto il mondo sportivo barcellonese. Fiorello non è stato soltanto per più di un decennio il magazziniere dell’Igea Virtus, ma grazie al suo modo unico di guardare alla vita (una vita che con lui non è stata particolarmente generosa) con serenità e saggia leggerezza, in realtà è stato sempre per tutti una figura di riferimento: per la tifoseria, per la dirigenza e soprattutto per la squadra, i singoli calciatori.

Con Fiorello se ne va una persona speciale, sempre e ovunque, un amico autentico e sincero per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo: io ho avuto la fortuna di essere tra questi e di averlo vicino in momenti per me impegnativi!

Desidero esprimere il mio cordoglio alla famiglia, alla sorella che sempre gli è stata sempre accanto, e all’altra sua grande famiglia dell’Igea Virtus e di tutta la tifoseria giallorossa.