Sicilia: Piano Ospedaliero, il Ministro Grillo:”Nostro parere condizionato a degli adempimenti, mi spiace nn confermare notizie di Razza”

⚠ Apprendo dalla stampa che la Regione Siciliana - si legge nella pagina fb del Ministro alla Salute Grillo- avrebbe ottenuto da questo ministero e dal ministero dell’Economia un via libera incondizionato al Piano ospedaliero presentato dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza, in attuazione del DM 70.

Mi spiace non confermare queste notizie.

Il nostro parere positivo è condizionato all'adempimento di una serie di azioni fondamentali che riguardano per esempio i pronto soccorso, i punti nascita e la rete dell’emergenza territoriale, senza le quali non può esserci alcun via libera, perché sono condizione fondamentale per la qualità del servizio e la sicurezza delle cure per i cittadini.

Non parliamo di dettagli ma di sostanza.

Forse Musumeci e Razza vogliono intestarsi precocemente meriti che, ahimè, questo Governo non può al momento accordare.

Gli ospedali e tutta la sanità sono una cosa seria, non possiamo accettare annunci tanto baldanzosi quanto infondati, che creano illusioni ai cittadini, che oggi più che mai hanno bisogno di concretezza e non di promesse.