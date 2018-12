Clamoroso acquisto nell' hotellerie taorminese, due grandi alberghi cambiano proprietà e passano a Lvmh. Louis Vuitton acquisisce gli hotel Belmond e nel brand rilevato dal colosso francese del lusso rientrano anche due alberghi di Taormina, l’Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea. Belmond possiede 46 hotel di lusso, oltre a treni e navi da crociera fluviali.

Lvmh acquisirà il brand Belmond per 25 dollari in contanti per ogni azione di classe A, per un valore azionario complessivo di 2,6 miliardi e un valore d’impresa di 3,2 miliardi. Nei 12 mesi chiusi a settembre, Belmond ha registrato ricavi per 572 milioni di dollari e un ebitda rettificato (indicatore cioè di redditività) di 140 milioni. La transazione si dovrebbe chiudere nei primi mesi del 2019. Per Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh, questa acquisizione “aumenterà in modo significativo la presenza di Lvmh nell’ospitalità di alta gamma”.

Già da mesi si erano registrate delle voci della vendita dell’asset alberghiero di Belmond.Tra gli immobili di pregio nel nostro Paese ci sono l’hotel Cipriani di Venezia, il Caruso di Ravello, l’hotel Splendido di Portofino (quello a maggiore occupazione) e Villa San Michele a Fiesole. Belmond è nata nel 2014 come rebrandering del colosso Orient Express. Si tratta di una collezione di 45 hotel di lusso, ristoranti, treni e navi fluviali, unica nel suo genere, che opera nel settore dell’ospitalità e dei viaggi in 22 paesi del mondo. L’offerta comprende le destinazioni più esclusive a livello globale, in America, Europa, Africa e Asia. Tra le perle internazionali del turismo sin qui nella disponibilità di Belmond anche l’Hotel Timeo di Taormina e l’Hotel Villa Sant’Andrea, due alberghi considerati icone del top travel in Sicilia on a caso, anche quest’anno la rivista americana Travel + Leisure ha inserito nella classifica dei migliori 100 hotel al mondo anche il Timeo.