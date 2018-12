Certo che sentire determinate parole da un Ministro.. che invitiamo a venire a visitare per qualche giorno la città mamertina ... è la conferma di un governo in cerca di “slogan” . Intanto Il sindaco Giovanni Formica ha immediatamente replicato al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa che in un post di facebook con riferimento alla questione ambientale e ad un suo intervento in Senato nella giornata di giovedì parla di "via delle parrucche" o "quartiere delle signore con le parrucche", spiegando che si tratta di “una strada di Milazzo, in Sicilia, denominata così per le tante persone in cura con un tumore.Parole per nulla gradite dal primo cittadino anche perché non corrispondenti al vero. Per questo Formica ha preso subito carta e penna e scritto al responsabile del Dicastero dell’Ambiente.“Egregio Ministro Costa, esordisce il sindaco di Milazzo - a Milazzo non c'è e non c'è mai stata una via delle parrucche. C'è un promontorio, quello di Capo Milazzo, con un panorama mozzafiato ed un mare fantastico. Lo stesso mare per il quale Lei la scorsa settimana ha firmato il decreto istitutivo dell'Area Marina protetta; c'è un Castello con più di mille anni di storia, tra i più grandi e ben conservati d'Europa che spera di registrare, per la prima volta nel 2018, centomila visitatori; c'è un porto vivace, di fronte alle Isole Eolie, che vuole crescere ancora; ci sono alcune centinaia di aziende agricole che esportano fiori e piante in tutto il continente. E ci sono molte altre cose tra le quali anche un impianto di raffinazione, che ha rappresentato e rappresenta un pezzo importante dell'economia di questo comprensorio. Milazzo, forse questo è poco noto, è il comune più ricco della provincia di Messina, proprio grazie alle cose che Le ho raccontato e a molte altre che non sto a dirLe.