In Sicilia la low cost dei bus: Flixbus collegamenti veloci, servirà anche MILAZZO

"Da anni lavoriamo per garantire a tutti la possibilità di viaggiare, rendendo l’autobus una confortevole e valida alternativa all’auto, al treno e all’aereo. Con il nostro ingresso nell’isola ci auspichiamo di rispondere al meglio alla voglia di scoprire il mondo dei siciliani e al contempo di contribuire, grazie al nostro network di oltre 300 mila collegamenti, alla promozione di questo magnifico territorio", afferma il managing director di FlixBus Italia, Andrea Incondi.

Da Catania linee verso ben 20 città da Roma (due corse giornaliere) a Firenze, Siena, Pisa, Perugia e Genova. Bus verso il centro e nord del Paese anche da Agrigento e Enna. Ma oltre ai capoluoghi la compagnia nata in Germania nel 2013 è arrivata in Italia nel 2015 servirà una serie di altri centri come Cefalù, Canicattì, Comiso, Lentini, Milazzo, Modica, Patti, Santo Stefano di Camastra, Termini Imerese e Taormina con collegamenti diretti con Calabria, Campania e Abruzzo e coincidenze con il resto d'Italia e l'estero. Le tariffe sono studiate sull'esempio delle compagnie aeree low cost con prezzi stracciati per chi prenota con largo anticipo o in periodi di "bassa stagione" è più elevati a ridosso del viaggio. I biglietti si acquistano su internet o tramite app ma anche in circa trecento agenzie di viaggi già affiliate a Flixbus.