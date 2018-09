Milazzo: tutto pronto per la manifestazione di consegna della bandiera alla nave Rizzo

Si è svolta questa mattina a palazzo D’Amico la conferenza stampa di presentazione della cerimonia di consegna della bandiera di combattimento alla nave “Rizzo. Ai lavori hanno partecipato oltre ai giornalisti, rappresentanti della locale Capitaneria di porto, una delegazione della sezione “nautico” dell’istituto tecnico “Da Vinci” guidato dalla dirigente scolastica, Stefania Scolaro e diversi cittadini. Ad aprire i lavori il sindaco Giovanni Formica. “Quello che ospiteremo nella prima decade di ottobre sarà un evento che sicuramente resterà nella storia della città – ha detto il primo cittadino - rappresentando per la stessa motivo di vanto e di orgoglio. Tante città italiane volevano intestarsi questo appuntamento ma con determinazione abbiamo voluto che fosse proprio la città natale di Luigi Rizzo a vivere una delle fasi più importanti nel varo della fregata che porta il nome del nostro Eroe”. Il sindaco ha poi sottolineato la sinergia istituzionale con altri Enti (Capitaneria, Autorità portuali e la stessa Marina) per organizzare nel migliore dei modi l’evento.

Il comandante marittimo in Sicilia, ammiraglio di divisione Nicola de Felice ha spiegato che la nave “Rizzo” costruita presso lo stabilimento di Riva Trigoso (Genova), sarà caratterizzata da un’elevata flessibilità d’impiego e avrà la capacità di operare in tutte le situazioni tattiche. Ha una lunghezza di 144 metri, una larghezza di 19,7 metri; può raggiungere una velocità superiore ai 27 nodi con una capacità massima di personale trasportato pari a 200 persone e rappresenta lo stato dell’arte della difesa italiana ed europea.

Riferendosi alla settimana di iniziative ha espresso il suo plauso per il coinvolgimento delle scuole, auspicando che anche la città partecipi a questa festa.

Ed in tale ottica il Comune ha chiesto ai cittadini che vivono in prossimità del porto di esporre il Tricolore e ai commercianti di allestire una vetrina a tema come accaduto in occasione del 150° dell’Unità d’Italia.

La nave arriverà a Milazzo giovedì alle 9 e durante la permanenza nel porto potrà essere visitata.

Ecco il programma dettagliato della manifestazione.

Giovedì 04 Ottobre:

- Lungomare Garibaldi, Monumento Luigi Rizzo, ore 9:00 ca.: Accoglienza festosa Unità navale “Luigi RIZZO”

- Porto, dalle 14.00 alle 19.30: visite a bordo per la popolazione. Negli stessi orari sarà visitabile all’ingresso del Molo Marullo lo spazio espositivo dedicato a “Luigi Rizzo” curato da Storia Patria Milazzo.

Venerdì 05 Ottobre:

- Porto, visite a bordo per le scuole dalle 11.30 alle 13.00. Per la popolazione dalle ore 14.00 alle 19,30. Negli stessi orari sarà visitabile all’ingresso del Molo Marullo lo spazio espositivo dedicato a “Luigi Rizzo” curato da Storia Patria Milazzo.

- Palazzo D’Amico, ore 17.30: Inaugurazione Mostra della Marina Militare sulla Prima Guerra Mondiale e l’Impresa di Premuda. L’Amministrazione Comunale presenta al pubblico “Luigi Rizzo: eroe senza tempo” di Girolamo Fuduli, Lombardo Edizioni. A seguire: Premiazione del concorso artistico “Libera Mente. Sulla scia di Luigi Rizzo: l’uomo, l’onore e la Patria” promosso da Istituto del Nastro Azzurro, Federazione provinciale di Messina, Comitato Dame e riservato agli studenti dell’ICS “Luigi Rizzo” di Milazzo.

NB. La mostra sarà visitabile fino al 31 Ottobre negli orari di apertura di Palazzo D’amico: da lunedì a sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00. Lunedì pomeriggio chiuso. Martedì pomeriggio dalle 18.00 alle 22.00. Da mercoledì a sabato dalle 17.00 alle 22.00

Sabato 06 Ottobre:

- Palazzo Municipale, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, apertura spazio espositivo della Bandiera di Combattimento e del Cofano.

- Porto, visite a bordo per le scuole dalle ore 11.30 alle 13.00. Per la popolazione dalle ore 14.00 alle 19.30. Negli stessi orari sarà visitabile all’ingresso del Molo Marullo lo spazio espositivo dedicato a “Luigi Rizzo” curato da Storia Patria Milazzo.

- Palazzo Municipale, ore 17.30, scopertura targa celebrativa “Luigi Rizzo”

:

- Palazzo Municipale, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, apertura spazio espositivo della Bandiera di Combattimento e del Cofano.

- Porto, visite a bordo per la popolazione dalle ore 14.00 alle 19.30. Negli stessi orari sarà visitabile all’ingresso del Molo Marullo lo spazio espositivo dedicato a “Luigi Rizzo” curato da Storia Patria Milazzo.

- P.zza Duomo,ore 18.00, Concerto della Banda centrale della Marina Militare. Presenta Silvana Paratore.

Lunedì 08 Ottobre:

- Porto, Banchina XX Luglio, dalle ore 10.00 - Cerimonia di consegna della Bandiera di Combattimento a Nave “Luigi RIZZO”.

- Visite a bordo per ANMI dalle ore 14.30 alle 18.30. Per la popolazione visite dalle 18.30 alle 23.00. Negli stessi orari sarà visitabile all’ingresso del Molo Marullo lo spazio espositivo dedicato a “Luigi Rizzo” curato da Storia Patria Milazzo.