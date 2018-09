Incidente stradale sulla A4, morto anche il giovane barcellonese Valerio Canzio

Sono il sergente maggiore Valerio Canzio e il caporal maggiore capo Rocco Rilievi i due militari morti questa mattina nell’incidente stradale sulla A4 mentre si recavano a Casarsa della Delizia (Pordenone) a bordo di un’auto di servizio. I due, si apprende dalla Difesa, erano in servizio presso il 66/o Reggimento fanteria aeromobile “Friuli”, così come un loro commilitone (di 34 anni), che è rimasto gravemente ferito ed e’ stato trasportato con un’eliambulanza a Treviso. Valerio Canzio aveva 39 anni ed era di Barcellona pg; Rocco Rilievi invece aveva 41 anni ed era di Bari.

L’incidente si è verificato poco dopo le 11.15 di stamattina presso il casello di Meolo Roncade in direzione Trieste. La macchina dei militari, una Fiat Panda, si è scontrata con un furgone. Il conducente del furgone è in ospedale: si tratta di un 72enne della provincia di Treviso. Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando le forze dell’ordine.

«Non ci sono parole per descrivere il profondo dolore nell’apprendere la triste notizia dei due militari che oggi hanno perso la vita in un incidente stradale», scrive in una nota di cordoglio il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. «La grande famiglia dell’Esercito e la Difesa tutta si stringono nel dolore per la perdita del Sergente Maggiore Valerio Canzio e del Caporal Maggiore Capo Rocco Rilievi».