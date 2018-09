Sicilia è caos trasporti marittimi nelle isole minori, si prendano provvedimenti!!

Caos trasporti nelle isole minori in Sicilia dalle Eolie a Favignana. La società Libertylines ha disdetto la corsa per Napoli che partendo da Favignana fa tappa a Trapani e Ustica. Sono 170 passeggeri che avevano prenotato il viaggio. La compagnia, dopo il blocco di due aliscafi per problemi tecnici e altri mezzi fermi per guasti, ha dirottato dirottato l'aliscafo nelle Eolie. Il sindaco di Ustica Salvatore Militello ha scritto una nota alla Libertylines, inviata anche all'assessorato regionale ai Trasporti, contestando la scelta dell'azienda. Da Ustica sarebbero dovute partire 84 persone. "La cancellazione solo a 20 ore dalla partenza ha creato un grave danno d'immagine all'isola - scrive Militello - L'ultimo ricordo che legherà i turisti ad una stupenda vacanza trascorsa ad Ustica sarà quella di un grave disagio", e chiede la convocazione di un tavolo tecnico per affrontare il tema dei collegamenti con le isole minori.

IL COMUNICATO STAMPA dell' amministrazione Giorgianni (EOLIE) Durante i numerosi contatti e le interlocuzioni dei giorni scorsi tra l'Amministrazione e la Liberty Lines, si è ricordato alla stessa compagnia di navigazione l'importanza che il servizio di trasporto marittimo riveste per la nostra economia e per la vita sociale degli abitanti delle nostre isole, e si è più volte chiesta una rapida soluzione ai problemi verificatisi nei giorni scorsi. Visti i gravi disagi arrecati alla mobilità di numerosi visitatori e cittadini residenti, causati dal fermo di un numero eccezionalmente elevato di mezzi, verificatosi durante la settimana in corso, abbiamo chiesto alla compagnia di navigazione Liberty Lines di fornire una relazione urgente e dettagliata sulle cause che hanno comportato tali disservizi, e su quali misure intende adottare per evitare che situazioni di questo genere si possano verificare nuovamente in futuro.