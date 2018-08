Meteo: Ferragosto instabile anche in Sicilia

Sara’ un ferragosto molto instabile dal nord al sud Italia con cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali da sparsi a diffusi più frequenti su Molise, Puglia garganica, Campania e Sicilia occidentale in estensione al resto della Puglia ed alla Basilicata nel corso del pomeriggio. Isolati fenomeni sulla Calabria e su Sicilia settentrionale. Generale miglioramento in serata. Le temperature minime in diminuzione sulle Alpi, Emilia Romagna orientale e sulle regioni centrali e meridionali; in aumento su Liguria e Pianura Padana; massime in deciso rialzo al nord, alta Toscana e Sardegna settentrionale; in calo anche marcato sul resto delle regioni centrali e su quelle meridionali peninsulari ed in forma più lieve sulla Sicilia. Venti: deboli settentrionali al nord, con rinforzi su alto Adriatico e su Liguria; deboli nordorientali su Toscana, Umbria ed alto Lazio: deboli sud-orientali sul resto del Lazio e sulle regioni tirreniche meridionali deboli nordoccidentali sul resto del centro peninsulare, sulle regioni adriatiche meridionali, su quelle ioniche e sulla Sicilia ma con decisi rinforzi sull'isola; moderati di maestrale sulla Sardegna con ulteriori mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna; mossi alto Adriatico, Mar Ligure, mar Tirreno, Stretto di Sicilia e localmente lo Jonio; poco mossi i restanti mari. Giovedi’ previsto cielo sereno o poco nuvoloso al nord a parte temporanea nuvolosità sulle zone alpine con associati locali temporali pomeridiani. Nuvolosità a tratti diffusa al centro ed al sud e sulle due isole maggiori con piogge e locali temporali, più frequenti su Puglia, Basilicata e Calabria, migliora in serata.