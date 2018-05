Attentato progettato contro il pm Paiola, richieste di giudizio anche per 2 milazzesi ed un barcellonese

Avevano tentato di progettare nel carcere di Messina un attentato alla pm Paiola in servizio alla Procura di Barcellona pg. Dovevano far saltare in autostrada la macchina del giudice di origine torinese, questo sembrerebbe essere il motivo della richiesta l' 11 giugno nell' udienza preliminare dove si dovrà decidere l' eventuale rinvio a giudizio per 6 persone. Si tratta di Antonio Corsaro di Reggio Calabria, Salvatore Veneziano di Milazzo, Gaetano Scicchigno di Palermo, Carmine Cristini di Cosanza, Giovanni Fiore di Milazzo e Marco Milone di Barcellona pg. L' indagine è nata grazie ad una intercettazione ambientale nel carcere di Messina.