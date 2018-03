In Sicilia i "5Stelle" fanno "Cappotto", calo dei partiti di governo ragionale e PD, male il partito di Grasso

Le elezioni nazionali 2018 hanno due vincitori: il Movimento 5 Stelle, si è affermato come il primo partito andando ampiamente oltre la soglia del 30% (in Sicilia si è attestato al 47% vincendo in tutti i collegi uninominali); e la Lega di Matteo Salvini, che conquista la leadership del centrodestra italiano.

Tanti gli sconfitti, a perdere diversi consensi in Sicilia i partiti del governo Musumeci (eletto appena 3 mesi fa) primo fa tutti Forza Italia, Fratelli D' Italia ed i riferimenti di Diventerà Bellissima; Sotto il 15% il Partito Democratico di Matteo Renzi, (sceso al 20% a livello nazionale mentre al 18% in provincia di Messina in controtendenza in Sicilia) Sconfitte importanti anche per Liberi e Uguali e +Europa: i primi superano di poco la soglia del 3% e crollano i big del movimento nelle sfide uninominali, accedendo in Parlamento con un numero risicato di seggi; la lista di Emma Bonino riesce ad ottenere discreti risultati nelle grandi città, ma su scala nazionale resta sotto la soglia del 3% e si deve accontentare dei soli seggi garantiti dai collegi uninominali di coalizione.

Nel Comune di Lipari al di sotto delle aspettative al Senato la "Civica Lorenzin" che schierava il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni. Ha riportato 1473 preferenze.

A Milazzo i "5Stelle" toccano il 48.26% con 7.020 votanti primo partito assoluto, Forza Italia rispetto alle regionali scende al 18,32% e il Partito Democratico nella media siciliana al 12.90% (alle regionali il dato era all' 8% circa). Il Partito di Grasso a Milazzo al 3.11% (alle regionali Fava superò il 7%).

Dichiarazioni dei leader nazionali Di Maio e Salvini:

"Oggi inizia la Terza Repubblica e sarà una Repubblica dei cittadini italiani". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa all'hotel Parco dei Principi. "Questo è un risultato post-ideologico, che va al di là degli schemi di destra e sinistra: riguarda i grandi temi irrisolti della nazione. Insomma - ripete - temi, non ideologie".

"E' una vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità", ha detto il leader della Lega. "Lo vedo come un voto di futuro. Gli italiani hanno premiato il futuro", sottolinea il leader del Carroccio, che ha ringraziato la Lega. "La squadra con cui ragionare e governare è quella di centrodestra". "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che può governare".

"Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dalle figure di garanzie che vorremo individuare per le presidenze delle due camere ma soprattutto per i temi che dovranno riguardare il programma di lavori", ha precisato.

Possibile decisione di Matteo Renzi di lasciare la segreteria del Pd è confermata da fonte diretta e autorevole del partito. Ma il portavoce Marco Agnoletti dice: "A noi non risulta". Alle 17 il segretario ufficializzerà le sue decisioni.