Conto alla rovescia per la presentazione delle liste, nel PD al proporzionale alla Camera Navarra, secondo al Senato Picciolo

Conto alla rovescia per la presentazione delle liste da parte dei partiti nazionali. In Sicilia le scelte più determinanti nel Partito Democratico sarebbero ormai fatte. In direzione nazionale ieri sera dopo le 22.30 i Dem approvano le liste per le Politiche del 4 marzo. Ecco gli otto capilista in Sicilia, per il Senato, nei due collegi capilista saranno Davide Faraone e Valeria Sudano, in seconda posizione dietro la sudano ci sarà Beppe Picciolo. Nei sei collegi della Camera il segretario provinciale di Palermo Carmelo Miceli, la figlia dell'ex ministro Salvatore Cardinale, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il rettore dell'Università di Messina Pietro Navarra, il segretario regionale Fausto Raciti e il braccio destro del sindaco Leoluca Orlando, Fabio Giambrone. Fuori le altre aree e anche alcuni big, in primis il senatore Beppe Lumia e il governatore Rosario Crocetta.

Gli altri candidati nel proporzionale: al Senato dopo Faraone c'è l'uscente Teresa Piccione, seguita da Paolo Ruggirello e Maria Iacono. Dietro Sudano, Beppe Picciolo, Alessandra Furnari e Fabio D'Amore. Alla Camera dietro Giambrone c'è Mila Spicola, dietro Miceli Rosa Maria Di Gangi e Marco Campagna. Candidata nel collegio di Catania della Camara: dietro Gentiloni, che potrebbe optare per altri collegi, la presidente del Consiglio comunale di Catania Francesca Raciti, vicina all'area di Luca Sammartino e Valeria Sudano. A Messina dietro Navarra c'è la sottosegretaria Maria Elena Boschi. Nell'uninominale i nomi sono: a Messina il rettore Navarra, nei Nebrodi Fabio Venezia, a Catania Luca Sammartino.