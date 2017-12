In merito alle recenti voci, con tutta probabilità derivanti dall’avvicinarsi della campagna elettorale, inerenti lo stato della concessione per derivare dalla galleria Bufardo e dalle opere di captazione Torrerossa site nel territorio comunale di Fiumefreddo di Sicilia, i fabbisogni potabili per la città di Messina, l’Amministrazione Comunale e l’AMAM intendono precisare che sono stati avviati ormai da alcuni mesi i contatti con il Genio Civile di Catania e con la Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico per addivenire al rinnovo della concessione scaduta lo scorso febbraio.

Dopo un leggero ritardo nella richiesta di rinnovo grazie alla fattiva collaborazione tra il Genio Civile di Catania, il Comune e l’Amam sono in corso di definizione tutti gli atti per formalizzare il rinnovo stesso che attualmente potrebbe essere in leggero ritardo a causa dai cambiamenti conseguenti alle elezioni regionali dello scorso novembre. È utile evidenziare che in base al Decreto Ministeriale del 30/12/2012, art. 8, 2° comma, è testualmente previsto che: “Qualora allo scadere della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che le variate condizioni dei luoghi rendessero necessarie”.