Eolie: assaporare il mondo Martini…nasce a Vulcano la location "SkY BAR MARTINI"

Una delle cornici più glamour per eventi, incontri informali, live music, lounge bar dove assaporare il mondo Martini con una vista mozzafiato sotto il Vulcano in una terrazza esclusiva sul mare, nasce alle isole Eolie la SkY BAR MARTINI, una delle novita' di questa estate nella magica isola di Vulcano. A incorniciare il progetto è stato il dott. La Cava, noto imprenditore messinese, in sinergia con Martini Milano che hanno creduto nella location e alla magia delle nostre isole. Una realta’ che varra' la pena vivere, questo è il messaggio che si racchiude nella nuovissima location che comprende lo storico Bar Remigio, inaugurato subito dopo pasqua, la Sky bar Martini in terrazza , la Gallery shop con boutique caratteristiche, prestigiose, dove si evidenziano marche come F**K, Liujo, Armani, Crocs, la lavorazione esclusiva di vari accessori come Antura, e non solo... biglietteria navi SIREMAR, NGI, e punto info Capitaneria di Porto . Un crescendo di qualità per questa estate eoliana, uno stimolo per Vulcano a rafforzare il prodotto e i servizi per i turisti che transiteranno nell' isola.