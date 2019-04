Soste di Ulisse, anche il milazzese Nanì presente all' evento della cultura del gusto

Uno degli eventi più seguiti dal mondo della cucina a Siracusa e a Catania per due giornate dedicate alla cultura del gusto, ai saperi materiali a alle identità. Celebrity, chef stellati, big dello scenario gastronomico, migliaia di cuochi e pasticceri provenienti da ogni regione d’Italia, centinaia di cantine, sono stati protagonisti di due grandi eventi in contemporanea che eleggono la Sicilia come il più grande hub gastronomico dello scenario mediterraneo. Davanti al mare di Ortigia, al Grand Hotel Minareto, il 31 e 1 aprile l’associazione Le Soste di Ulisse, capitanata dallo chef bistellato Pino Cuttaia de La Madia di Licata, che mette in rete l’alta ristorazione dell’Isola, l’hotellerie di lusso, grandi maison e cantine punta d’eccellenza del settore vinicolo. A promuovere il modello virtuoso siciliano anche il milazzese Gaetano Nanì, che a Panarea da anni con la moglie Andrea ha deliziato i turisti nel noto ristorante Hycesia.