Barcellona: nasce gruppo consiliare “ Diventerà Bellissima”

Con l’adesione dei consiglieri Sebastiano Miano e Carmelo Giunta, si costituisce anche a Barcellona Pozzo di Gotto il gruppo consiliare del movimento “Diventerà Bellissima”, la “creatura” del governatore Nello Musumeci che, in provincia di Messina, ha il suo massimo riferimento istituzionale nel deputato regionale Pino Galluzzo.

«La nascita del nostro gruppo consiliare - ha dichiarato Galluzzo - prende le mosse dall’esigenza di offrire punti di riferimento certi e azioni programmatiche tese a rilanciare la nostra città. Si tratta di una esigenza oggi più che mai indispensabile. Per questo motivo ringrazio i consiglieri che, al mio fianco, hanno deciso di riconoscersi nello stile di Musumeci, nel suo alto profilo istituzionale e nella sua capacità politico-amministrativa, di cui anche a Barcellona abbiamo potuto apprezzare i risultati: basti pensare alla vicenda del Cutroni Zodda, che è stato salvato dalla chiusura e dal ridimensionamento, solo per citare uno dei tanti casi in cui la politica regionale ha dimostrato di essere vicina e attenta al nostro territorio».

Secondo il parlamentare, «in un momento critico per Barcellona, non possiamo che prendere atto della condizione di stallo nella quale versa l’attuale amministrazione comunale. Prendiamo atto, inoltre, dell’insuccesso del sindaco nel cercare di ricomporre un quadro politico, che appare sempre più compromesso. Noi faremo la nostra parte, per difendere Barcellona e nell’esclusivo interesse dei suoi cittadini. Ci assumeremo le nostre responsabilità, nell’attesa che a farlo siano i suoi amministratori».

Dal canto loro i consiglieri comunali di “Diventerà Bellissima” evidenziano che «il sindaco deve tenere conto del clima che pervade la città. Un clima oltremodo non sereno, anche alla luce delle due soluzioni che si prospettano e che, comunque vada, porteranno con sé conseguenze spiacevoli per Barcellona, il tutto mentre i cittadini devono fare i conti con continui disservizi su tutti i fronti, a cominciare dalla gestione del servizio di nettezza urbana». Sono queste le ragioni per le quali il gruppo, di volta in volta e nello spirito fin qui evidenziato, «valuterà con senso di responsabilità e nell’interesse della città le proposte dell’amministrazione, alla quale chiede fin d’ora di agire con maggiore impulso e, finalmente, con piglio risolutorio».