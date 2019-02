Giro di Sicilia di ciclismo dal 3 al 6 aprile anche a Milazzo

Il Comune di Milazzo ospiterà, come da noi già anticipato, la prima tappa del Giro di Sicilia di ciclismo 2019, in programma dal 3 al 6 aprile. Lo ha reso noto l’assessore allo sport, Pippo Crisafulli dopo un incontro con i rappresentanti della società RCS Media Group, società organizzatrice del Giro d’Italia, per lo svolgimento di tre tappe del Giro 2020, la partenza del Giro d’Italia 2021 e, appunto, tre edizioni del Giro di Sicilia.

Milazzo sarà sede di arrivo della tappa d’apertura che partendo da Catania, raggiungerà Barcellona e quindi attraverso il litorale di Ponente il centro cittadino. Quindi passaggio lungo il promontorio di Capo Milazzo per poi culminare nel consueto arrivo in marina Garibaldi davanti alla statua della Libertà.

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo la comunicazione della Regione – ha detto Crisafulli – che permette ancora una volta alla nostra città di mettersi in vetrina grazie alle riprese televisive e alla visibilità data dalla stampa nazionale. La sfrutteremo al meglio, nell’ottica di valorizzare Milazzo in previsione della stagione estiva». L’assessore ha spiegato che gli organizzatori hanno già effettuato un sopralluogo per verificare sia il circuito sia l’aspetto logistico. « Si prevede la presenza di 14 squadre per circa 150 atleti e 70 ammiraglie e quindi occorrerà – sottolinea l’esponente della giunta Formica – predisporre al meglio ogni cosa per tempo».