Dialogo con la Lega o col Pd? Miccichè:"Salvezza sono i moderati"

In una intervista rilasciata qualche giorno fa, il leader in Sicilia di Forza Italia alla domanda: Dialogo con la Lega o col Pd? Ha risposto: “Se trovo più difficoltà a dialogare con la Lega o col Pd? Io – risponde Micciché - sono il responsabile di Forza Italia un partito che ha dentro di sé anime diverse, ma non c’è dubbio che l’unica nostra possibile salvezza sono i moderati. E non considero la Lega tra questi”. Fin troppo chiaro l’implicito riferimento ai moderati del Pd. Sempre più isolata la Lega di Salvini in Sicilia nel progetto del governo regionale.