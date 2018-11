In un post scritto qualche ora fa il vicepremier Matteo Salvini sottolinea la sua vicinanza per i cittadini colpiti dall' alluvione, nell' elenco vengono citate soltanto le regioni del nord Italia, non troviamo però la Sicilia con SCIACCA, AGRIGENTO, PALERMO e i paesi limitrofi gravemente colpiti.

IL presidente della regione Nello Musumeci intanto ha dichiarato:"La Protezione civile è in giro per verificare l’entità dei danni, abbiamo già chiesto lo stato di calamità per alcune aree. Ma speriamo che gli interventi da Roma arrivino"

IL POST: "Tutta la mia vicinanza in particolare ai cittadini del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino, dell’Alto Adige e della Liguria che continuano a vivere giorni difficili dopo la spaventosa ondata di maltempo. Anche se in certe zone la situazione comincia a migliorare, le condizioni rimangono critiche: stiamo seguendo ora per ora le operazioni, pronti a disporre altri interventi se necessario.

Non smetterò mai di ringraziare tutte le persone impegnate in questi giorni, dai Vigili del Fuoco alle Forze dell’Ordine, dalla Protezione Civile alle Istituzioni regionali, provinciali e comunali, tra cui tantissimi volontari, per lo straordinario lavoro che stanno facendo in tutta Italia. Grazie".

(Maltempo:Sicilia)