Europee: Pietro Bartolo appello e sostegno alla sua candidatura

L’esperienza umana e professionale di Pietro Bartolo testimonia che è possibile agire concretamente per la difesa e promozione dei diritti umani, per tutti, ovunque.

La sua storia non ci racconta soltanto di salvataggi in mare, della cura e del soccorso a chi è in fuga, dell’assistenza umanitaria. Le sue azioni non possono unicamente ricondotte alla cosiddetta “questione migranti”.

Pietro Bartolo testimonia, con una semplicità disarmante, che esistono Diritti che sono legati a ciascun essere umano in quanto persona a prescindere dal colore della pelle, dalla religione, dal paese di provenienza.

È la centralità dei Diritti Umani che dà un senso fortemente politico alla ultraventennale azione di Pietro Bartolo, medico a Lampedusa. Da quell’isola nel cuore del Mediterraneo, che in questi anni si è trasformato in un immenso cimitero, arriva un messaggio di impegno e speranza che sfida la politica e l’Europa.

Va ribaltato il paradigma che ha guidato le scelte politiche in questi ultimi anni.

Occorre recupere la centralità della persona contro lo strapotere dei mercati finanziari.

Occorre ripartire dai bisogni e dalle esigenze delle donne e degli uomini e non da quelli di istituzioni, pubbliche e private, sempre più lontane dai cittadini.

Serve un’Europa solidale che scelga la sobrietà e non l’austerità, che investa nella salvaguardia ambientale per creare lavoro buono e sostenibile, che sappia cogliere l’opportunità dei flussi migratori e non incrementi la paura, che promuova politiche sociali che aiutino chi è rimasto indietro.

L’Europa è nata per dare una prospettiva di pace duratura a un continente che usciva dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Quella sfida va rilanciata promuovendo solidarietà vera tra le nazioni e i popoli europei, senza cedere di un millimetro rispetto all’odio e alla xenofobia che cresce specie nelle periferie impoverite.

La risposta alla crisi è l’Europa dei Diritti e del Lavoro.

In un quadro politico, spesso deprimente, la scelta di Pietro Bartolo di candidarsi alle prossime Elezioni Europee incarna questa visione di una società più giusta e più uguale che sappia ripartire dagli ultimi per creare condizioni di vita migliore per tutti.

Per questo motivo in tante e in tanti, abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Pietro Bartolo che con coerenza e rigore può contribuire a costruire una nuova Europa giusta e solidale.

Nunziato Adornetto, gia Sindaco di Raccuja

Paola Abbagnato, Consulente del lavoro e Consigliere Comunale di Milazzo

Maria Arruzza, Insegnante, Messina

Silvana Barillaro, insegnante in pensione e scrittrice, Messina

Giuseppe Barresi, Maria Francesca Batolo, libraia, Messina

Elvin Buda, tecnico navale e attivista politico, Messina

Pippo Caliri, Sindacalista e dirigente politico, Messin

AlessandroCampo, avvocato e e attivista politico, Barcellona P.G

Raffaella Campo, Insegnate e Consigliere Comunale di Barcellona P.G.

Erika Caponetto, avvocato, Messina

Nino Cappa, libraio e già Assessore del Comune di Capo d’Orlando

Clara Carnieli, Dirigente Scolastica in pensione, Barcellona P.G.

Antonio Catalfamo, insegnate in pensione, già Sindaco del Comune di Pace del Mela

Pietro Centineo medico, Barcellona P.G

Antonietta Cintorrino, Avvocato, Nizza di Sicilia

Maria Teresa Collica, Docente Universitaria, già Sindaco di Barcellona P.G.

Marcello Corrao, Libero professionista, già Sindaco di Naso

Giovanbattista Costantino, architetto, Patti

Giuseppe Crescenti, Insegnante, Messina

Carmen Currò, Avvocato, Messina

Rosita Dell'aglio insegnante e attivista politico, Barcellona P.G

Elisa Fiorentino, insegnate e psicopedagogista, Patti

Antonio Foti, Studente Universitario e Consigliere Comunale di Milazzo

Nunziata Foscolo, Insegnante e Consigliere Comunale di Nizza di Sicilia

Giuseppe Franco, già Parlamentare Regionale ARS, Capo D’Orlando

Filippo Gallo, Dipente Pubblico e attivista politico, Pace del Mela

Alessandro Giordano, Consigliere Comunale di Castel di Lucio

CaterinaGirolamo, Funzionaria INPS in pensione, Messina

Carlo Gregorio, Operatore Culturale e Consigliere Comunale di Nizza di Sicilia

Maria Teresa Guidotto, insegnante in pensione, Francavilla di Sicilia.

Francesca Gullotta, Insegnate e Assessore del Comune di Taormina

Donatella Ingrillì, Sindacalista, Capo D’Orlando

Ciccio Italiano, Assessore del Comune di Milazzo

Francesco Joppollo, Fisioterapista e Dirigente politico, Raccuja

Ruggero Lombardo, imprenditore, Taormina

Francesco Lo Re, Funzionario Università e Sindacalista, Messina

Antonio Dario Mamì, Commercialista e Consigliere Comunale Barcellona P.G.

Maria Adelaide Merendino, avvocato, Messina

Antonello Merlo, Ingegnere, già assessore del Comune di Gioiosa Marea

Gaetano Morabito. Pensionato e impegnato nel sociale, Messina

Mimma Naselli, insegnante, Barcellona P.G

Andrea Nucita, Ricercatore Universitario, Messina

Totò Olivo, già Sindaco di Patti

Patrizia Parisi, Dipendente Pubblico, Messina

Pippo Parisi, insegnante in pensione e dirigente politico, Roccalumera

Salvatore Pirrone Assistente amministravo già Assessore Comunale di Francavilla di Sicilia

Elena Poma, libraia, Barcellona P.G.

Simona Raffaele, Avvocato e docente universitario, Messina

Mario Rapisarda, dirigente scolastico in pensione, Giardini Naxos

Paola Rifatto dirigente regionale in pensione già Assessore Comune di Santa Teresa di Riva

Francesca Pietropaolo, Assicuratricee Operatrice CulturaleCapo d’Orlando

Carlo Sapone, Direttore Biblioteca Comunale Capo d’Orlando

Luigi Savoja, Dirigente Politico Messina

Giuseppa Scardino insegnante e attivista politico, Barcellona P.G

Mario Andrea Scardino, Avvocato e attivista politico, Barcellona P.G.

Antonino Sciutteri Consigliere 3 Circoscrizione Comune di Messina

Gabriele Sidoti, promotore finanziario e attivista politico, Barcellona P.G.

Gioacchino Silvestro, già vicepresidente Parlamento Regionale ARS

Domenico Siracusano, Operatore Sociale e Dirigente Politico, Messina

Gabriele Siracusano, Assicuratore e Dirigente Politico, Messina

Francesco Timbro, Dipendente Pubblico Messina

Maria Flavia Timbro, Avvocato e Dirigente Politico, Messina