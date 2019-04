MILAZZO: Sosta vietata e intervento del carro attrezzi, informazioni per gli automobilisti

La comandante della polizia locale Giuseppa Puleo ha auspicato che i cittadini rispettino il contenuto e le prescrizioni dell’ordinanza che fissa i divieti di transito e soprattutto di sosta nelle zone interessate al passaggio della gara ciclistica “Giro di Sicilia”. Già da stasera è previa la rimozione col carro attrezzi dei mezzi parcheggiati in zona vietata. In tal senso la stessa comandante ha comunicato che gli automobilisti che non dovessero ritrovare il veicolo, dovranno rivolgersi telefonicamente (090/9282979) al comando di polizia locale di via San Paolino per avere informazioni sul mezzo e sapere se lo stesso è stato portato dal carro attrezzi a Barcellona o si trova ancora a Milazzo. Nel primo caso è stato previsto un servizio di navetta per andare a riprendere l’auto nel deposito di una ditta della città del Longano.