La Lega a Messina con Dino Bramanti candidato a Sindaco

La Lega a sindaco ha scelto di sostenere Dino Bramanti “Il centro destra anche a Messina sta dando prova di unità e compattezza e il sostegno della Lega alla mia candidatura a sindaco rafforza la coalizione e dimostra che il senso di responsabilità che in queste settimane sta prevalendo a Roma è il filo conduttore di un’alleanza solida nel tempo. L’incontro che ho avuto oggi con il senatore Stefano Candiani e l’onorevole Carmelo Lo Monte è servito a confermare la comune volontà di restituire ai messinesi un’amministrazione efficiente, capace e competente attraverso un programma coeso e che guarda al lavoro, allo sviluppo e alle infrastrutture. L’unità ha consentito al centro destra di vincere a novembre le Regionali in Sicilia, quelle in Molise e nel Friuli Venezia Giulia nelle scorse settimane e di essere stata infine la prima coalizione alle Politiche del 4 marzo. La presenza dei candidati della Lega rafforzerà sicuramente la coalizione ed è con questo forte spirito di squadra che ci apprestiamo ad affrontare le prossime settimane di campagna elettorale sicuri che i messinesi premieranno il nostro progetto politico”. Con queste parole Dino Bramanti commenta l’appoggio della Lega alla propria candidatura.

L’on.Carmelo Lo Monte aggiunge: “Abbiamo valutato attentamente il programma e l'impostazione della compagine politica che ha portato alla candidatura del professore Dino Bramanti, la Lega ha sciolto la sua riserva. Non rinunceremo ai principi fondati del nostro partito, quali la trasparenza, serietà e legalità”.