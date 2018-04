Festa di teatro ECO LOGICO :“meravigliose creature”

In un’isola meravigliosa si aggirano altrettanto meravigliose creature… per nove giorni Stromboli diventa il luogo di un’incredibile festa fatta di teatro, arte, musica, incontri e suggestioni, tutti gratuiti e tutti rigorosamente “a spina staccata”, ovvero senza uso di corrente elettrica: torna per la quinta edizione dal 23 giugno al 1 luglio la FESTA DI TEATRO ECO LOGICO.

Tantissimi gli artisti che parteciperanno alla festa, tra cui: Vinicio Marchioni, Silvia Gallerano, Maurizio Rippa, Manuela Mandracchia, Gianluca Misiti, Silvia Colombini, Francesco Manenti & Daria Menichetti, Maya Sansa, Le Cardamomo', Cristina Donadio, Laura Mazzi e molti altri.

Come ogni anno la Festa prende spunto da un tema, per il 2018 è meravigliose creature a partire da Frankestein di Mary Shelley che quest’anno festeggia 200 anni dalla prima pubblicazione e che sarà protagonista di un reading tutto al femminile in cinque giornate in vari luoghi dell’isola; ma incontreremo anche il Pinocchio di Collodi, passando dalla Galatea di Pigmalione (da Ovidio) e a Jessica Rabbit, dalla Lamìa di John Keats a l'Olimpia dell' "Uomo della Sabbia" di Hoffman. Tutti esseri che vivono sulla soglia tra l'inanimato e l'animato, creando quell'effetto perturbante che ci porterà ad esplorare la relazione creatore/creatura, realtà/immaginazione, scienza/superstizione in altre storie, da “La Favola del Figlio Cambiato di Luigi Pirandello” allo sciamano Quesalid.

Ad arricchire il programma i laboratori per bambini a cura di Aeolian e Enel Gp, gli incontri letterari, performance site specific, i Tarocchi, la musica e tantissimi appuntamenti che si alterneranno sotto l’ombra benevola del grande vulcano.

La Festa di Teatro Eco Logico è organizzata da Fluidonumero9, con il Patrocinio del Comune di Lipari, Associazione Italiana di Vulcanologia – AIV, Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Aeolian Islands Preservation Fund. Main partner dell’intera manifestazione è Ricola, marchio noto per l’eccellente qualità delle materie prime utilizzate nei suoi prodotti e da sempre impegnato nella salvaguardia della biodiversità, l’evento è realizzato anche grazie al supporto di Enel Green Power ed Aeolian Islands Preservation Fund.

Partner tecnici dell’iniziativa: Litografia Bruni, Basile, Snav, Siremar. La Festa ospiterà la campagna #umani di Medici Senza Frontiere.