DOMENICA A MILAZZO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I VICERE’ AL TEMPO DI FACEBOOK” CON SANTI CAUTELA

Uscirà la prossima settimana il nuovo libro di Santi Cautela dal titolo “I Viceré al tempo di Facebook” per Casta Editore di Messina. Il libro sarà presentato in anteprima nel contesto del Milazzo International Film Festival domenica 13 gennaio alle ore 16, presso l’Hotel Eolian di Milazzo.

Durante la presentazione sarà possibile acquistare il libro in prevendita.

Il saggio del giornalista milazzese tratta della comunicazione politica, delle dinamiche attraverso cui i due protagonisti, Nello Musumeci nel centrodestra e Giancarlo Cancelleri per i 5 Stelle, si sono sfidati durante il 2017 e il 2018.

Che ruolo hanno avuto i social network nell’ultima campagna elettorale siciliana? Perché ha vinto Nello Musumeci? Quali sono le strategie impiegate nel corso di tutta la campagna e come cambia la comunicazione nell’era dei social?

Tutte domande cui questo libro prova a rispondere attraverso uno studio durato un anno che mette a confronto le due principali leadership siciliane.

Dati, sondaggi, articoli di giornale, spiegano come l’elettorato siciliano ha risposto ai due frame politici in esame, scoprendo che oltre il ruolo importante dei social, vi è stato un ritorno agli strumenti tradizionali del voto, come i “porta-a-porta” e i banchetti. Tra le interviste realizzate e raccolte nel libro: Giancarlo Cancelleri, Gianfranco Micciché, Lorenzo Pregliasco (YouTrend), il prof. Francesco Pira, Marco Damilano e tanti altri autorevoli esperti.

La prefazione è curata dal Professor Francesco Pira, sociologo dell’Università di Messina mentre l’introduzione è scritta dall’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia.

“Sono molto contento di veder finalmente pubblicato questo mio terzo libro, un saggio a cui ho dedicato oltre un anno di lavoro di ricerca e in cui ho inserito gran parte della mia esperienza professionale per raccontare le strategie del consenso attraverso cui si forma e si è formata la leadership siciliana in questi anni - ha dichiarato Santi Cautela - Ho vissuto momenti intensi grazie alle interviste esclusive a Giancarlo Cancelleri, al Presidente Micciché e ad altri grandi protagonisti ed esperti di campagna elettorale come Lorenzo Pregliasco, fondatore di Youtrend, l’agenzia di sondaggi che lavora per SkyTg24, o Marco Damilano, direttore de L’Espresso. Troverete in questo libro tutto quello che c’è da sapere sulla politica siciliana in termini di analisi e strategie e per chi avesse meno dimestichezza con la politica potrà comunque approfondire le tematiche prettamente tecniche e attuali collegate al linguaggio del web e alle dinamiche dei social network.”

Santi Cautela è un giornalista ed esperto di comunicazione siciliano laureato a Roma in Scienze della Comunicazione e specializzatosi a Torino in Comunicazione Politica, un Master in Marketing Elettorale. Dopo aver lavorato con numerosi brand aziendali, istituzionali e politici, è oggi responsabile comunicazione di un gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana e corrispondente di politica regionale per Tempostretto. Già autore del saggio “Kennedy un socialista alla Casa Bianca” edito da Historica e del romanzo “Il Meraviglioso incubo di Prudence” per Casta Editore. E’ socio professionista dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica e vincitore del premio Il Gattopardo Ibleo sezione Giornalismo della città di Ragusa.