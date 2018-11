L’assessore ai beni culturali Salvo Presti ha reso noti i dati sulle visite al Castello, evidenziando che nell’anno in corso si è registrato un aumento rispetto all’ultimo biennio. I dati relativi alle presenze e agli incassi dell’anno in corso, aggiornati al mese di novembre, registrano infatti già un notevole incremento rispetto all’ultimo biennio. Infatti in questo 2018 si è arrivati a quasi 85 mila euro, eventi compresi che rappresentano quasi il 10 per cento in più rispetto allo scorso anno.

Ecco il dettaglio: Presenze relative ai primi dieci mesi del 2018: 17.400 cui si aggiungono altri diecimila biglietti staccati nel periodo estivo per i grandi eventi. Agosto e settembre i mesi che hanno registrato il maggiore afflusso.

Nel 2017 invece i visitatori sono stati 16254, mentre nel 2016, il dato si è fermato 14.578. Una buona percentuale di ingressi riguarda le scuole (i ragazzi sino a 18 anni non pagano) del comprensorio e di tutta la Sicilia.

«Un trend positivo – afferma l’assessore ai Beni culturali Salvo Presti – nonostante tutte i problemi che sono noti, sia per quel che concerne la manutenzione, sia per quanto riguarda dei progetti a medio lungo termine che abbiamo in mente ma che non si riesce a portare a compimento per l’assenza di risorse.

Proprio per questo stiamo cercando di puntare sulle nuove opportunità offerte dai bandi europei per assicurare degli interventi che non possono essere fatti con i fondi del nostro bilancio».

L’assessore ai Beni culturali, che ha voluto ringraziare anche i dipendenti che sono presenti nella struttura “e svolgono un ruolo prezioso dimostrandosi sempre disponibili” ha comunicato di essere intenzionato a far approvare un nuovo regolamento che consenta di promuovere la conoscenza del bene attraverso visite guidate e attraverso la realizzazione di eventi pubblici e privati consoni all’importanza dei luoghi.