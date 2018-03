Ritrovato il cadavere di una donna tra i 35 - 40 anni in avanzato stato di decomposizione, nella spiaggia di Quattrocchi a Lipari.

Grazie ad una segnalazione giunta alla sala operativa del Circomare - Guardia Costiera di Lipari, sul posto per il recupero sono giunti i mezzi dell'Ufficio marittimo e i vigili del fuoco al comando di Sergio Strano.

La donna di carnagione chiara indossava dei pantaloni a pois con una giacca a vento scura, degli stivaletti in pelle ed un giubbotto di galleggiamento. Sono in corso indagini per risalire all'identità della vittima. Il tenente di vascello dell'Ufficio Circondario marittimo di Lipari, Paolo Margadonna, si è subito messo in contatto con le autorità per accertare se sia stata segnalata l'eventuale scomparsa in mare di dispersi.



Il cadavere della donna è stato intanto trasferito all'obitorio del cimitero di Lipari. Una informativa è stata inviata alla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.